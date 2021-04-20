Пять вещей, в которых в СССР женщины соблазняли мужчин

Советский купальник — простор для мужской фантазии

Первое — это, конечно, женские купальники. Тогда, в условиях строгой морали (в соответствии с кодексом строителя коммунизма), они выполняли немного другую задачу — больше спрятать, чем показать. Дать, так сказать, волю фантазии, которая у советских людей была очень развита. Поэтому в фильме «Три плюс два» героини двух Наталий — Кустинской и Фатеевой — произвели настоящий фурор своими купальниками. Не раздельными, боже упаси, а сплошными. Но выглядели они в них очень сексуально и женственно.

Разделяй и наслаждайся

А вот и более смелый наряд — раздельный купальник Лиды в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика». Наверняка в тот момент, когда героиня Натальи Селезневой снимала платье и оставалась в красном топе и шортиках, демонстрируя прекрасную фигуру и (верх разврата) голый плоский животик, увлеченному сдачей экзамена Шурику завидовали даже пенсионеры. Кстати, купить такой наряд было практически нереально. Топ и шорты прибалтийского производства, когда они появлялись на прилавках (в основном в московском ЦУМе), расхватывали в считаные минуты.

Кадр из фильма "Операция "Ы" ФОТО: скриншот с youtube.com

Униформа — сексуальность и неприступность

Как тут не вспомнить один из лидеров советского кинопроката — приключенческий фильм «Экипаж». Нужно сказать, что в ленте присутствует достаточно откровенная постельная сцена героев Леонида Филатова и Александры Яковлевой (в кинотеатрах он демонстрировался строго от 16 лет). Но особенно хороша Яковлева в униформе «Аэрофлота» — темный приталенный пиджак, юбка-карандаш чуть ниже колен и при этом трогательный беретик. Форменная одежда стюардесс давно стала фетишем для мужчин, а видеть на экране элегантную и сексуальную актрису в достаточно строгой униформе приятнее вдвойне.

Коротенький и с перламутровыми пуговицами

Возглавляет список эротических атрибутов советского кино конечно же знаменитый халатик с перламутровыми пуговицами из «Бриллиантовой руки». Как была в нем притягательна роковая красавица Анна Сергеевна в исполнении секс-символа 60-х Светланы Светличной! И кто из мужчин не мечтал оказаться на месте недотепы Семен Семеныча… Кстати, именно с выходом на экраны этого фильма спрос на халатики-мини сильно подскочил.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" ФОТО: скриншот с youtube.com

Вот только далеко не всем они были доступны — советская промышленность производила только ситцевые или байковые халаты, слишком далекие от заданных Светличной стандартов. Правда, можно было попробовать найти халатик производства ГДР: они и покороче — подчеркивают длину ног, и более изящные — под узкую талию.

Вот только в свободной продаже их, несмотря на достаточно высокую стоимость в 50 рублей (средняя зарплата в СССР была немного больше сотни), было не сыскать. Поэтому либо халатики шили на дому по самодельным лекалам, передавая их подругам и соседкам, либо, выкраивая из бюджета рубли и месяцами экономя на всем, покупали обновки втридорога у спекулянтов-фарцовщиков. Последнее было очень рискованно: за «фарцой» всегда приглядывал «Большой брат», а оказаться в зоне внимания КГБ не хотел ни один советский человек. Но желание выглядеть сексуально и привлекательно пересиливало все, а, как известно, женщину в этом стремлении остановить практически невозможно.

Главная эротическая деталь

Ну а как же атрибуты мужской сексуальности в советском кино, спросите вы? И тут хочется ответить словами героя Александра Панкратова-Черного из постсоветского фильма «Альфонс»: у мужчины главная эротическая деталь — носки. Главное — чтобы они были свежие и оба одного цвета.



