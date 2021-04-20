Сезон пикников: сколько шашлыка можно съесть за раз

«Самое важное – за один прием пищи не едим больше 200-300 граммов шашлыка, так как это может навредить вашей поджелудочной и негативно сказаться на самочувствии, вызвать тяжесть, вздутие, метеоризм и тошноту», – подчеркнула нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза Российской национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

Губительной для здоровья специалист назвала порцию в один килограмм за раз.

Чтобы снизить негативные последствия, лучше на шашлык брать мясо, которое хорошо усваивается и переваривается – это индейка и кролик. Также нужно выбирать мясо молодых животных, с небольшим количеством жировых вкраплений



