Мать с дочкой, модель и стриптизеры: новые участники «Дома-2»

Сейчас на телепроекте «Дом-2» находится 25 человек, из которых 10 старых участников и 15 новичков. Продюсеры постарались набрать ярких и интересных ребят, способных привлечь внимание зрителей.

Так, среди участников оказались Наталья и Анастасия Роинашвили. Мать и дочь пришли на проект, чтобы вместе искать любовь. «Я с детства занимаюсь спортом, за что нужно сказать «спасибо» моей маме, которая является профессиональным тренером. Хочу поскорее найти маме любовь, чтобы она перестала так пристально следить за мной», — призналась Анастасия.

Анастасия с мамой ФОТО: скриншот с youtube.com

Присутствие Натальи смутило многих молодых людей, оказавшихся на проекте. По мнению ребят, 40-летней женщине будет трудно найти пару.

А вот Кристина Бондаренко пришла на шоу ради бывшего молодого человека. Дело в том, что ее возлюбленный Илья Балашов решил отправиться на проект и разорвал отношения с девушкой.

Илья Балашов ФОТО: Instagram

«Да, моя бывшая тоже сюда пришла, но это не имеет значения. Для меня она — уже прочитанная книга. У меня нет к ней никакого интереса», — подчеркнул Илья.

Раньше Балашов был популярной моделью и снимался для глянца по всему миру. Однако ради телепроекта он решил поставить свою карьеру на паузу.

На обновленном «Доме-2» нашлось место и для возлюбленного Алены Рапунцель Ильи Семина. Молодой человек, еще недавно работавший стриптизером, теперь будет строить отношения под прицелом телекамер. Алена и Илья встречаются уже восемь месяцев, но их отношения трудно назвать безоблачными. Рапунцель и Семин постоянно скандалят, но, возможно, на шоу им удастся решить свои проблемы.

«Я мечтаю выйти замуж на проекте. Здесь я родила ребенка, поэтому «Дом-2» всегда будет для меня чем-то особенным. Надеюсь, что в следующий раз выйду за периметр уже в статусе замужней девушки», — подчеркнула Алена.

Кстати, Илья — не единственный стриптизер на проекте. Также на шоу пришел танцор Александр Сорокин из Киева. Молодой человек признался, что в профессию его привела мама, и она всегда гордилась достижениями сына в стриптизе.

Александр Сорокин ФОТО: скриншот с youtube.com

А вот Эллина Елецкая с порога заявила, что пришла на шоу не для того, чтобы искать друзей. Девушка собирается стать главной звездой «Дома-2», и ради достижения этой цели она готова идти по головам. «Я обожаю конкуренцию и никого не боюсь. Мой бывший жил на мою зарплату, использовал меня в своих целях. Больше я такого не позволю», — подчеркнула Эллина.

Пока ребята еще не успели толком познакомиться, но первые симпатии уже возникли. Судя по всему, и без громких конфликтов не обойдется, но обо всем этом зрители узнают уже в следующих выпусках.



