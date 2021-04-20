Вт, 20.04.2021
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Ученые выяснили, почему смотреть на свое лицо полезно

Женщина смотрится в зеркало. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ученые из Японии провели эксперимент, в рамках которого им удалось понять, какие процессы происходят в мозге человека во время разглядывания себя «на подсознательном уровне». Материал опубликован в журнале Cerebral Cortex.

Участникам исследования показывали изображения незнакомых людей, которые очень напоминали их собственные лица. Таким образом, испытуемые отдавали отчет в том, что на иллюстрациях находятся они, лишь на подсознательном уровне. Кроме того, для сравнения реакции были показаны лица незнакомых людей, пишет mir24.tv.

Оказалось, что при разглядывании «себя» в мозге активизируется участок, отвечающий за выработку гормона удовольствия – дофамина.

«Мы обнаружили, что активация вентральной тегментальной области, которая является центральным источником выделения дофамина, была более активна даже во время подсознательного представления собственного лица участника, нежели при представлении лиц других людей», – рассказала ведущий автор исследования Чиса Ота.

Отмечается, что, когда человек смотрит на другого человека, у него наиболее активными становятся те участки мозга, которые ответственны за обработку новой информации.


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