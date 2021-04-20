Ученые выяснили, почему смотреть на свое лицо полезно

Участникам исследования показывали изображения незнакомых людей, которые очень напоминали их собственные лица. Таким образом, испытуемые отдавали отчет в том, что на иллюстрациях находятся они, лишь на подсознательном уровне. Кроме того, для сравнения реакции были показаны лица незнакомых людей, пишет mir24.tv.

Оказалось, что при разглядывании «себя» в мозге активизируется участок, отвечающий за выработку гормона удовольствия – дофамина.

«Мы обнаружили, что активация вентральной тегментальной области, которая является центральным источником выделения дофамина, была более активна даже во время подсознательного представления собственного лица участника, нежели при представлении лиц других людей», – рассказала ведущий автор исследования Чиса Ота.

Отмечается, что, когда человек смотрит на другого человека, у него наиболее активными становятся те участки мозга, которые ответственны за обработку новой информации.



