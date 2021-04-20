Агата Муцениеце взбудоражила поклонников видео в мокрой майке без белья

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце после развода с актером Павлом Прилучным кардинально сменила жизнь. Теперь она активно снимается во многих проектах, в том числе и авторских, а также ведет проект «Голос. Дети».

По ее словам, длительное время она могла лишь мечтать о таком, ведь раньше ее считали лишь неким приложением к Прилучному. Агата активно занимается спортом, причем начала бегать еще во время супружеской жизни с Павлом и их жизни за городом.