Вт, 20.04.2021
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Агата Муцениеце взбудоражила поклонников видео в мокрой майке без белья

Агата Муцениеце. ФОТО: Скриншот с Instagram

Провокационная запись была сделана после активной утренней пробежки, сообщает Topnews.

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце после развода с актером Павлом Прилучным кардинально сменила жизнь. Теперь она активно снимается во многих проектах, в том числе и авторских, а также ведет проект «Голос. Дети».

По ее словам, длительное время она могла лишь мечтать о таком, ведь раньше ее считали лишь неким приложением к Прилучному. Агата активно занимается спортом, причем начала бегать еще во время супружеской жизни с Павлом и их жизни за городом.

Переехав в московскую квартиру, Муцениеце переживала, что такой бодрящей и полезной утренней зарядки у нее больше не будет, но, как оказалось, напрасно. Агата составила себе прекрасный маршрут через парки и постоянно им пользуется. В Instagram она частенько делится с подписчиками короткими видео с пробежки. Однако на сей раз она решила обойтись без «запилов», так как это существенно отнимает время от бега.

На видео актриса предстала в коротком спортивном топе и спортивных штанах. Причем, как пояснила Агата, вся майка оказалась мокрой. Это и не удивительно, ведь, судя по карте трека, пробежка Муценице составила 10 километров, а ее средняя скорость почти 9 км/ч. «Друзья, вот это сухой кусочек, чтобы вы понимали. Ага», — пояснила Агата.

ФОТО: Instagram

Запись оказалась довольно провокационной, ведь под топ Агата не одела нижнее белье. О реакции подписчиков остается только догадываться. Отметим, что такого рода видео или фото в браке с Прилучным Агата себе не позволяла.

В недавнем интервью журналу Hello! актриса призналась, что развод ей дался нелегко, но после проработки с психологом поняла, что стала жить намного свободнее, в том числе в плане заработка.


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