Агата Муцениеце взбудоражила поклонников видео в мокрой майке без белья
Провокационная запись была сделана после активной утренней пробежки, сообщает Topnews.
Провокационная запись была сделана после активной утренней пробежки, сообщает Topnews.
По ее словам, длительное время она могла лишь мечтать о таком, ведь раньше ее считали лишь неким приложением к Прилучному. Агата активно занимается спортом, причем начала бегать еще во время супружеской жизни с Павлом и их жизни за городом.
Переехав в московскую квартиру, Муцениеце переживала, что такой бодрящей и полезной утренней зарядки у нее больше не будет, но, как оказалось, напрасно. Агата составила себе прекрасный маршрут через парки и постоянно им пользуется. В Instagram она частенько делится с подписчиками короткими видео с пробежки. Однако на сей раз она решила обойтись без «запилов», так как это существенно отнимает время от бега.
На видео актриса предстала в коротком спортивном топе и спортивных штанах. Причем, как пояснила Агата, вся майка оказалась мокрой. Это и не удивительно, ведь, судя по карте трека, пробежка Муценице составила 10 километров, а ее средняя скорость почти 9 км/ч. «Друзья, вот это сухой кусочек, чтобы вы понимали. Ага», — пояснила Агата.
Запись оказалась довольно провокационной, ведь под топ Агата не одела нижнее белье. О реакции подписчиков остается только догадываться. Отметим, что такого рода видео или фото в браке с Прилучным Агата себе не позволяла.
В недавнем интервью журналу Hello! актриса призналась, что развод ей дался нелегко, но после проработки с психологом поняла, что стала жить намного свободнее, в том числе в плане заработка.