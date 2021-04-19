Пн, 19.04.2021
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Мы открыты, заходите! Мужчина в одних стрингах намывает окна в центре Таллинна

Мужчина практически голышом моет окна ФОТО: личный архив

Говорят, что понедельник - день тяжелый. Интересно, что сказал бы про первый день недели вот этот полный сил мужчина в стрингах, самозабвенно моющий окна в одном из таллиннских домов? 

Читательница присала в редакцию Limon.ee две забавные фотографии. Мужчина в теле и в стрингах в теплый апрельский денек намывал окна в жилом доме. Мойщика ничуть не смущали прохожие, он занимался своим делом. И стринги сидели на нем, как влитые.

ФОТО: личный архив

Окна ли своей квартиры доводил до блеска этот домохозяин, или, возможно, его вызвали из службы «Муж на час» - нам неизвестно. Геолокация - дом в начале улицы Рауа.

ФОТО: личный архив

Если у вас есть идеи, почему практически голый мужчина решил помыть окна, пишите в комментариях!

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