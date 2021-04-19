Мы открыты, заходите! Мужчина в одних стрингах намывает окна в центре Таллинна

Читательница присала в редакцию Limon.ee две забавные фотографии. Мужчина в теле и в стрингах в теплый апрельский денек намывал окна в жилом доме. Мойщика ничуть не смущали прохожие, он занимался своим делом. И стринги сидели на нем, как влитые.

ФОТО: личный архив

Окна ли своей квартиры доводил до блеска этот домохозяин, или, возможно, его вызвали из службы «Муж на час» - нам неизвестно. Геолокация - дом в начале улицы Рауа.

ФОТО: личный архив