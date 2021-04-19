Священник-гей: история батюшки, который был вынужден бежать из России в Британию

После того как тольяттинские журналисты сделали аутинг священнику РПЦ Артему Вечелковскому, он был вынужден бежать из России в Лондон. В интервью немецкому журналу Der Spiegel Вечелковский рассказал, что прокуратура предъявила ему и его бойфренду Роману обвинение в незаконном изготовлении и распространении порнографии, сообщает «Радио Свобода».

Следователи побоями и угрозами заставили Вечелковского и Романа дать признательные показания. Затем бывший священник и его друг экстренно улетели в Великобританию. Сейчас Вечелковский живет в Лондоне, оформляет статус беженца и боится возвращаться в Россию. Он уверен, его могут убить прямо в аэропорту. В интервью Радио Свобода бывший иеромонах рассказал, что рад своему вынужденному каминг-ауту и очень сочувствует геям-священникам, которые остаются в системе РПЦ. От них он получает десятки писем с просьбами о помощи и поддержке.

–​ В интервью немецкому изданию вы сказали: «Следователи хотели добиться от нас признания. И мы дали его. Но мы смертельно боялись. Однажды они завязали нам глаза и вывели на балкон, сопровождая это угрозой «скинуть нас вниз, причем никто об этом не узнает». Тогда я подумал, что сейчас они на самом деле убьют нас. В результате мы сразу же подписали наши «признания», а затем тут же забронировали билеты в Лондон». Все так и было?

–​ Давайте то, что со мной произошло, называть не «аутингом», а «недоразумением». У меня были большие неприятности с властями, но подробности пока я сообщать не могу. Об этом меня попросил адвокат, который помогает мне получить статус беженца в Лондоне. Кроме того, более определенные ответы на ваш вопрос сейчас могут повредить моим друзьям ЛГБТ, которые остались в России. Западные журналисты качественно выполнили свою работу, но из-за этого у близких мне людей были сложности.

–​ Сейчас ваши близкие в безопасности?

–​ Да. Насколько в безопасности любой человек в России, которого вне зависимости от его сексуальной ориентации могут пропустить через мясорубку правосудия.

Государство способно сделать каждого гражданина, даже если он не выходит из дома, своим врагом и объявить охоту. Не мне теперь напоминать о бутылках в известных местах… 3

– В смысле?

– А что у нас делают в полиции… Я это знаю не с чужих слов теперь.

– То есть вы подвергались насилию в полиции?

– Я могу сказать одно: срочно уехал из России, потому что моей жизни и здоровью угрожала опасность.

Какое может быть правосудие, если за него отвечает генпрокурор Чайка? 3

–​ Почему вы решили эмигрировать в Лондон? У вас там друзья?