Диана Шурыгина призналась, что лечится в отделении наркологии

21-летняя Диана Шурыгина выписалась из рехаба еще в начале апреля. Поклонники надеялись, что девушке удалось преодолеть внутренний кризис и вернуться к нормальной жизни. Однако затишье оказалось недолгим.

На днях блондинка вновь пожаловалась на самочувствие. Она самостоятельно отправилась в клинику, а сегодня призналась, что ее проблемы связаны не только с депрессией. «Я лежу в психдиспансере. Наркология. В легком отделении наркологии», — написала звезда ток-шоу в личном блоге.

Напомним, что ранее пользователи Сети подозревали Диану в употреблении наркотиков, а ее неожиданную госпитализацию объясняли передозировкой. Сама девушка не давала подтверждений слухам, ссылаясь на душевные переживания.

Между тем, в последнее время блондинка стала записывать странные ролики, на которых предстает с растрепанными волосами и опухшим лицом. Впрочем, подписчиков больше всего беспокоит не внешний вид Шурыгиной, а ее ментальное состояние. Ведь, выходя в эфир Instagram, девушка едва может связать два слова и объяснить все тонкости ситуации.

«Я одна не поняла, что с ней сейчас и что до этого происходило. Что она употребляет?»; «Ох, Диана. Даже немного волнуюсь за тебя. Надеюсь, все будет нормально, и ты справишься со своими проблемами»; «Дианка, все в твоих руках, нужно вылезть из этих дебрей. Ты красивая, неглупая девочка, губишь себя...» — беспокоятся подписчики.

ФОТО: Instagram

К слову, сейчас не ладится у блондинки и личная жизнь — отношения с молодым миллионером Денисом Ребровым зашли в тупик. Девушка призналась, что поругалась с бойфрендом и пока не знает, останутся ли они вместе. Ранее она была замужем за оператором Первого канала Андреем Шляниным. Их брак распался из-за интрижки Дианы с Денисом.

«Честно, я всем сердцем рад за Дианку. Очень хочу, чтобы она побыла счастливой как можно дольше. А вот Денису могу только посочувствовать — с Дианой ему будет тяжело выстраивать отношения. За себя не переживаю, уверен, что скоро тоже обязательно найду свое счастье с другой представительницей прекрасного пола», — говорил бывший муж Шурыгиной.



