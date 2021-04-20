ВИДЕО ⟩ Самая улыбчивая женщина-таксист в Таллинне откровенно о работе: бывает ли страшно за жизнь?

Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Хотя работа в такси для нее не является основной, того опыта, который был получен ею за последние три года, хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось несколько выпусков.

Предлагаем вашему вниманию первую серию, в которой Элина рассказывает, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости. Кроме того, в каждом из выпусков вы сможете услышать яркие истории из жизни, которые невозможно придумать.