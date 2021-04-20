ВИДЕО ⟩ Самая улыбчивая женщина-таксист в Таллинне откровенно о работе: бывает ли страшно за жизнь?

Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Хотя работа в такси для нее не является основной, того опыта, который был получен ею за последние три года, хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось несколько выпусков.
Предлагаем вашему вниманию первую серию, в которой Элина рассказывает, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости. Кроме того, в каждом из выпусков вы сможете услышать яркие истории из жизни, которые невозможно придумать.
В первом выпуске вы узнаете:
- Давно ли Элина работает в такси?
- Не страшно ли работать?
- Насколько культурные у нас люди и как ведут себя мужчины при виде водителя женского пола?
- Веселая история про глушитель!
- Шутка про помойку - СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Продолжение смотрите на портале Limon ровно через неделю!
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