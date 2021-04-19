У Владимира Преснякова-старшего обнаружили рак

В студии развлекательного шоу Леры Кудрявцевой и Антона Привольнова «Звезды сошлись» появился известный артист и музыкант Владимир Пресняков-страший со своей супругой Еленой. Пара, которая считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, откровенно рассказала о своих отношениях. Так, оказалось, что супруги многое скрывают друг от друга.

Например, Владимир Пресняков молчал до упора о том, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Певец признался, что он себя ощущает плохо при любых колебаниях температуры, просто предпочитает не жаловаться и тщательно скрывает от супруги все свои недомогания.

Однако в этот раз ему пришлось сказать о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. К счастью, ситуация оказалась контролируемой. 75-летний Владимир Пресняков перенес хирургическое вмешательство. О своих злоключениях певец рассказал так: «Мне удалили почку, долгая операция, очень хороший хирург. Почку отняли одну, люди без нее живут. Я думал, что там камень или песок какой-нибудь. Это была опухоль злокачественная, первостадийная. Я уже достаточно бодрый, жалею только о том, что какое-то время не играю в футбол, слаб еще для этого».

Впрочем, очевидно, что Владимир Пресняков бодрится. Дело в том, что пока еще не все закончено. В настоящее время знаменитый артист проходит химиотерапию. По его словам, это профилактическая мера. Любящая супруга Елена Преснякова полностью поддерживает супруга.

Отметим, что пара вместе уже много лет. Оба не скрывают, что в их отношениях были разные периоды. Доходило и до того, что они оказывались на грани расставания.



