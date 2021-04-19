Участие в акциях протеста дорого обошлось любимому мужчине Сильвии Ильвес

В Instagram Ильвес пишет, что ей придется оставить своего любимого мужчину Марселя Йоханнеса Китса. «Мой партнер – виолончелист, любящий мужчина, который говорит, что у нас определенно прекрасное будущее. Однако после моего участия в демонстрациях организатор отказался от проведения нашего совместного тура, так как мое поведение было антигосударственным, а высказывания отвратительны. Многие предлагали мне обратиться в суд. Но могу ли я?» – рассуждает она.

«Я серьезно обдумываю, что в случае бескорыстной любви я должна публично оставить Марселя, если мои взгляды начнут отрицательно влиять на его доход. Я не хотела подвергать опасности его карьеру. Не знаю, прощу ли я себя вообще», – признается Ильвес.

«Я также научила своих старших детей игре на виолончели и фортепиано, они талантливы. Заглядывая в будущее, можно сказать, что своими взглядами я разрушаю музыкальную карьеру своих детей. Я думала, что в мире музыки важна музыка, а не политическая позиция», – добавляет Ильвес.

Она признает, что с ней также связались по этому поводу профессионалы в области культуры, которые просили ее в будущем хранить молчание по политическим вопросам. «Они видят, что, если я буду продолжать в том же духе, Эстония потеряет самого талантливого виолончелиста».

«Неужели это тот момент, когда я должна публично извиниться за то, что выразила протест? Чтобы мои извинения дошли до организаторов культурных мероприятий?», – спрашивает Ильвес.



