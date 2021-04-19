Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов

Понятно, что подобная роскошь была недоступна на зарплату медсестры, поэтому Дорис уволилась из больницы, а матери рассказывала про богатых любовников. Они, к слову, тоже были.

С одним воровка даже стала сотрудничать. Его звали Гарольд Бронфельд, он был евреем-ростовщиком и имел знакомства как в судах, так и в бандитском мире. Гарольд предложил любовнице расширить преступную географию и спонсировал ее путешествия по всей Северной Америке, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Через него же воровка продавала краденое. А однажды Гарольд спас свою возлюбленную от тюрьмы. В 1957 году Дорис с поличным схватили в Филадельфии, но присланные ей на помощь адвокаты развалили дело.

Несмотря на многолетнее плодотворное сотрудничество и двоих детей, они так и не поженились и расстались в конце 1960-х. Дорис настояла на том, чтобы дети жили с отцом, а сама отправилась покорять Европу — заниматься кражами в США уже было слишком опасно, но остановиться она не могла.

«Я регулярно посылала родным чеки, которые обеспечивали им безбедную жизнь. У меня в собственности было четыре дома, включая настоящий кирпичный особняк, о котором я мечтала с детства. Но я не была создана для материнства и быта! Женщина, которая ворует драгоценности по всему миру, не проводит много времени на одном месте», — позже рассказывала Пейн журналистам.

Покорительница Парижа

Сначала она путешествовала по Италии, Австрии и Швейцарии. Дорис подготовилась: в каждой новой стране останавливалась под новым именем и по поддельным документам. Всего за жизнь у нее было как минимум 32 псевдонима и 9 паспортов.

В 1974 году воровка переехала в Париж и несколько месяцев жила как аристократка: сняла просторную квартиру на Елисейских Полях и просадила целое состояние на скачках. Отдохнув, Дорис, подражая герою своего любимого фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора», отправилась в Монте-Карло, где располагался бутик Cartier.

Притворившись женой владельца судоверфи, Пейн по уже привычной схеме украла бриллиантовое кольцо в десять карат за полмиллиона долларов. Из магазина Дорис тут же рванула в аэропорт, но в спешке забыла переодеться, поэтому жандармы быстро нашли и задержали ее. Удивительно, но несмотря на несколько тщательных обысков полицейские не смогли найти кольцо!

Дорис Пейн ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

Еще в аэропорту я вынула камень из оправы, а когда меня схватили — притворилась, что у меня насморк и спрятала кольцо в салфетки. Затем, отпросившись в туалет, с помощью украденных у охранника иголки и нитки я вшила бриллиант в край юбки. Ситуация была патовая! Полицейские не могли найти у меня кольцо и свирепели от того, что не могут официально задержать меня за преступление, потому что не могут доказать мою вину

Дорис Пейн