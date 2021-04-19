Бывшая помощница Пугачевой рассказала о работе у певицы

Женщина также известна своей работой в домах эстрадной певицы Людмилы Миансаровой, советской исполнительницы и актрисы Ларисы Мондрус и других звезд. Однако последние годы она трудилась у короля отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова, который платил ей хорошую зарплату и обещал помогать в будущем.

Недавно Дороднова вышла на заслуженный отдых и теперь с ностальгией вспоминает рабочие будни.

По словам экс-домработницы, она общалась с такими людьми и была вхожа в такой мир, о котором можно лишь мечтать.

«У Аллы и Филиппа я жила в золотой клетке. Но из нее надо иногда вылетать, спускаться на землю. Вот я и спустилась», – рассказала Дороднова. Бывшая помощница по хозяйству призналась, что Киркоров даже намеревался перевезти ее поближе к себе и приобрести ей жилье в одном подъезде с ним. Но сделка не состоялась, да и сама Людмила не была готова к переезду в центр. Cейчас Дороднова меньше общается с представителями российского шоу-бизнеса, но знает, что всегда может обратиться к ним за помощью.

Женщина отметила, что у Пугачевой получала все сполна, и это был первый человек, у которого она жила как у Христа за пазухой. «Она бесконечно добрая и совсем не пафосная, несмотря на то, что настоящая звезда», – резюмировала экс-домработница Примадонны.



