Виктория Боня приспустила трусы, чтобы доказать идеальность своей попы

Знаменитая телеведущая Виктория Боня призналась, что сейчас любит свою внешность гораздо больше, чем в 20 лет. Знаменитость подчеркнула, что стала реже выкладывать откровенные фото не потому, что стесняется своего тела.

«Если я не показываю фигуру на каждом углу, как многие делают, — это не говорит о том, что она у меня какая-то смятая или сплющенная. Часто вижу, как постят фотографии, где у меня все дряблое и висит. Это не так», — написала Боня в разделе сторис в Instagram.

В доказательство своих слов телеведущая развернулась спиной к камере и приспустила трусики от бикини, чтобы наглядно продемонстрировать свои формы и развеять все слухи.

ФОТО: Пятый канал

Виктория Боня также отметила, что полюбила свое тело и теперь чувствует себя гораздо лучше.

«Принятие себя заставляет твое тело пробуждаться. У меня нет талии песочных часов, но я горжусь собой. Я не идеальная. У меня тоже есть небольшие растяжки, как у любой девушки», — заключила она.

Сейчас Виктория Боня живет в Монако, однако, возможно, скоро девушка будет чаще приезжать в Москву. Стало известно, что бывшую участницу «Дома-2» позвали вернуться на обновленную версию телестройки в качестве ведущей.



