Виктория Боня приспустила трусы, чтобы доказать идеальность своей попы
Телеведущая хотела доказать подписчикам, что не стыдится своих форм, пишет Пятый канал.
Телеведущая хотела доказать подписчикам, что не стыдится своих форм, пишет Пятый канал.
Знаменитая телеведущая Виктория Боня призналась, что сейчас любит свою внешность гораздо больше, чем в 20 лет. Знаменитость подчеркнула, что стала реже выкладывать откровенные фото не потому, что стесняется своего тела.
«Если я не показываю фигуру на каждом углу, как многие делают, — это не говорит о том, что она у меня какая-то смятая или сплющенная. Часто вижу, как постят фотографии, где у меня все дряблое и висит. Это не так», — написала Боня в разделе сторис в Instagram.
В доказательство своих слов телеведущая развернулась спиной к камере и приспустила трусики от бикини, чтобы наглядно продемонстрировать свои формы и развеять все слухи.
Виктория Боня также отметила, что полюбила свое тело и теперь чувствует себя гораздо лучше.
«Принятие себя заставляет твое тело пробуждаться. У меня нет талии песочных часов, но я горжусь собой. Я не идеальная. У меня тоже есть небольшие растяжки, как у любой девушки», — заключила она.
Сейчас Виктория Боня живет в Монако, однако, возможно, скоро девушка будет чаще приезжать в Москву. Стало известно, что бывшую участницу «Дома-2» позвали вернуться на обновленную версию телестройки в качестве ведущей.