В Прибалтике открылся первый TikTok-дом! Что это и кому от этого будет хорошо?

TikTok-дом - это специальное место, где живут творческие люди, которые постоянно заняты созданием контента для социальной сети TikTok. День и ночь участники проекта задействованы в съёмках и монтаже материала, который позже уже видят множество пользователей этой социальной сети по всей Латвии, а также за её пределами.

На данный момент в доме проживают шесть блогеров и все они активно снимают контент, как для своих личных аккаунтов, так и для официального профиля дома (@fam3_house). Сегодня в рядах дома рижский пранкер Андрей (@andrejko_epta), уличный интервьюер Том (@tommyboay), танцоры Ксения (@ksyusha.wavy) и Гоша (@goshawty371), а также харизматичные блогеры Эля (@elyaasee) и Катя (@kateanalyy).

ФОТО: Промо

Аудитория всех участников «Fam3 House» на сегодняшний день составляет более 300 тысяч подписчиков. В сети TikTok команда превзошла отметку в 9 миллионов по просмотру одного ролика. В профилях блогеров есть более 20 видео, которые набрали миллион просмотров.

«Мы усердно работаем над созданием нового материала. Всё происходит в очень дружественной обстановке. Некоторые уже давно были знакомы, а кто-то познакомился здесь и сразу влился в коллектив, так как для этого созданы все условия. Нам нет ещё месяца, а у проекта есть уже свои поклонники, которые постоянно нам пишут, присылают подарки и снимают видео рядом с нашей территорией. Сегодня мы плотно ведём переговоры о сотрудничестве с латвийскими спортсменами, представителями латвийского шоу-бизнеса, различными местными и иностранными блогерами. Ну и конечно же ищем новых талантов для нашего дома», - заявил один из основателей «Fam3 House» Роман Ноздрин.

ФОТО: Промо

Буквально на днях на странице дома в Instagram появилась информация о том, что они ищут новых блогеров к себе в команду, а с того момента десятки блогеров снимают множество видео с отметкой @fam3_house, в заснятом материале показывая свою харизму и контент, который в перспективе может быть приемлем для TikTok-дома.



