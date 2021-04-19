Шепелев рассекретил пол и имя второго ребенка

В своем Instagram телеведущий опубликовал скрин заявления, которое подается родителями в ЗАГС для регистрации новорожденного. Как выяснилось, у Шепелева родился второй сын, которого назвали Тихоном.

О том, что возлюбленная телеведущего родила наследника, стало известно еще 26 марта - в этот день Шепелев поделился первым фото с сыном. Все это время Дмитрий скрывал пол и имя наследника, называя его просто «малыш».