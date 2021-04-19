Пн, 19.04.2021
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Шепелев рассекретил пол и имя второго ребенка

Дмитрий Шепелев. ФОТО: Kirill Kallinikov / Sputnik

Дмитрий Шепелев раскрыл пол и имя второго ребенка, которого ему родила Екатерина Тулупова, сообщает «Рамблер».

В своем Instagram телеведущий опубликовал скрин заявления, которое подается родителями в ЗАГС для регистрации новорожденного. Как выяснилось, у Шепелева родился второй сын, которого назвали Тихоном.

О том, что возлюбленная телеведущего родила наследника, стало известно еще 26 марта - в этот день Шепелев поделился первым фото с сыном. Все это время Дмитрий скрывал пол и имя наследника, называя его просто «малыш».


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