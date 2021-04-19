Врачи раскрыли смертельную опасность парацетамола

Даже небольшая передозировка парацетамола, который найдется практически в любой аптечке, может вызвать неприятные побочные реакции. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.

По информации исследователей, симптомами передозировки этим обезболивающим препаратом считаются тошнота и рвота. Они возникают в течение нескольких часов после приема дозы, токсичной для печени. Также передозировка парацетамолом приводит к сонливости, желтухе и болезненным ощущениям в правой верхней части живота.

Эксперты напомнили, что парацетамол — достаточно токсичный препарат, чрезмерное употребление которого может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.



