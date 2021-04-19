Мужчина ограбил бывшую возлюбленную на 10 тысяч евро

Москвичка проживала со своим возлюбленным в доме на 2-й Черногрязской улице. В какой-то момент пути сожителей разошлись — мужчина съехал. Однако вместе с собой он захватил и ювелирные украшения своей уже бывшей возлюбленной. Обнаружив пропажу, женщина заявила в полицию. По ее словам, стоимость похищенных украшений превышает 10 000 евро.