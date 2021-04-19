Познер заявил, что не считает Пушкина русским писателем
Журналист Владимир Познер признался, что не считает писателя Александра Пушкина русским поэтом. Таким мнением телеведущий поделился в своей колонке на официальном сайте, сообщает Gazeta.ru.
Журналист Владимир Познер признался, что не считает писателя Александра Пушкина русским поэтом. Таким мнением телеведущий поделился в своей колонке на официальном сайте, сообщает Gazeta.ru.
По мнению Познера, дело в необычно светлом настроении Пушкина.
«Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов — тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нем есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», — написал Познер.
Как отметил журналист, при прочтении работ Пушкина становится радостно, появляется поразительное ощущение, которое вызывает улыбку.
«Меня иногда спрашивают, у кого я хотел бы взять интервью, если бы можно было выбирать не только среди живущих. Так вот, Пушкин, конечно, будет в числе первых, с кем я хотел бы поговорить», — подчеркивает Познер.
Он добавил, что разговор с Пушкиным мог быть трудным, так как писатель временами был злым.
Ранее Познер пообещал вернуться в Грузию.