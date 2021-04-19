Пуговица отлетает: Мэрилин Нау позирует в чулках

«Сейчас отлетит пуговица...😅» - пишет Мерилин Нау, подзадоривая подписчиков. На эстонской звезде реалити-шоу блузка с пуговицами, одна из пуговиц которой, по словам Нау, скоро должна отлететь. За спиной у Мэрилин, ставшей известной благодаря ТВ-шоу Rannamaja («Пляжный дом») и порталу Onlyfans, видно пальмы и небоскребы, пишет Elu24 .

Кроме того, Нау поделилась в Instagram историей о том, что спустя восемь лет вновь поработала моделью рук, демонстрируя свои красивые руки и прекрасный маникюр.