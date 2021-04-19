Пн, 19.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Не только сладкое: пять продуктов, которые разрушают зубы

Девушка щелкает семечки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Разрушать зубы может не только сладкое, которым многих так пугали еще в детстве. Некоторые привычные продукты стоматологи рекомендуют употреблять с осторожностью, пишет msn.ru.

Среди потенциально опасных продуктов – попкорн. Оболочка кукурузных зерен может застрять между зубами и вызвать серьезное поражение десен.

Сухофрукты полезны для организма, но потенциально опасны для зубов. Высокое содержание фруктового сахара может отразиться на состоянии зубов. Привычка щелкать семечки может привести к сколам эмали на передних зубах. Кроме того, микротравмы из-за острой шелухи – прямой путь к серьезным повреждениям десен.

Кофейные напитки с сиропами или сахаром останавливают выработку слюны на час после употребления. Все это время зубы становятся беззащитными перед любой внешней угрозой. Энергетические напитки тоже не самый лучший продукт для зубов: высокое содержание кислоты и сахара очень быстро разрушает зубы.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back