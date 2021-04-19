Пн, 19.04.2021
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У девушки выросла только одна грудь, но она ничего не хочет менять, даже узнав причину патологии

Женская грудь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Бедняге пришлось пройти через издевки сверстников в школе, которые заявляли, что она никогда на найдет свою любовь, так как ни один парень на нее не взглянет, пишет Лайф.

 

Когда Бекка Бутчер из Барнсли, Англия, была подростком, ей пришлось обратиться к врачу с необычной проблемой. Девушка пожаловалась, что одна грудь у нее выросла намного больше другой. Однако доктор поспешил ее успокоить, заявив, что всё придет в норму к концу полового созревания. Шло время, но ничего не менялось.

Позже сама Бекка попыталась сама выяснить, что с ней происходит, и пришла к выводу, что у нее редкий врождённый недуг — синдром Поланда, который характеризуется частичным или полным односторонним отсутствием большой грудной мышцы. Она вернулась к врачу, но тот заявил, что никогда не слышал о подобной болезни.

Фото © Instagram / beccabutcherx

Фото © Instagram / beccabutcherx

Британка не опустила руки и нашла в Интернете таких же девушек, как она, пишет Daily Mail. Хотя и отметила, что данный синдром чаще встречается у мужчин. Бекка получила рассказы из первых уст о том, как живут женщины с таким же недугом, как они боятся заводить отношения и всё время скрывают своё тело.

Фото © Instagram / beccabutcherx

Фото © Instagram / beccabutcherx

Однако 23-летняя Бекка не считает, что она «неправильная». Когда ей предложили бесплатную операцию по увеличению второй груди, она отказалась. Девушка научилась жить со своей особенностью, нашла любовь и хочет вдохновить других людей с подобным состоянием принимать себя. Также она надеется привлечь внимание к этой малоисследованной проблеме.

Фото © Instagram / beccabutcherx

Фото © Instagram / beccabutcherx

«Я сказала врачам: «Я не хочу операцию, я хочу знать о том, почему я такая, какая есть. Я не хочу ничего менять, я хочу знать, как с этим жить», - считает Бекка Бутчер.

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