У девушки выросла только одна грудь, но она ничего не хочет менять, даже узнав причину патологии

Когда Бекка Бутчер из Барнсли, Англия, была подростком, ей пришлось обратиться к врачу с необычной проблемой. Девушка пожаловалась, что одна грудь у нее выросла намного больше другой. Однако доктор поспешил ее успокоить, заявив, что всё придет в норму к концу полового созревания. Шло время, но ничего не менялось.

Позже сама Бекка попыталась сама выяснить, что с ней происходит, и пришла к выводу, что у нее редкий врождённый недуг — синдром Поланда, который характеризуется частичным или полным односторонним отсутствием большой грудной мышцы. Она вернулась к врачу, но тот заявил, что никогда не слышал о подобной болезни.