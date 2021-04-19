Как меня звали в содержанки за две тысячи евро в месяц

Сегодня kp.ru рассказывает о том, как устроен этот бизнес, как отбирают эскортниц и какие опасности могут ждать тех, кто согласился на предложение заказчиков.

ФОТО: kp.ru

«Жажду подругу-любовницу. Кроме секса, у нас будет разное времяпровождение, кино, спорт, прогулки, беседы. О тебе: не старше 25 лет, симпатичная и более-менее интеллектуальная деятельность», - читаю на сайте знакомств. От предложений рябит в глазах. «Спонсоры» на любой вкус и возраст, начиная от 24 лет. Правда, подавляющее большинство скрывают лица за абстрактными картинками.

ФОТО: kp.ru

- Фото скину в Телеграм, - предупреждает меня некий Сергей после часовой беседы на сайте для содержанок.

Сергею 44 года, ищет девушку для реализации своих фантазий. К слову, они довольно безобидны по сравнению с тем, что я повидала на сайте. Он любитель «спящих красавиц» - ему нравится ублажать девушку, пока та претворяется спящей.

Фото прилетает в секретный чат. С экрана смотрит подтянутый дядька в костюме рыбака с бородкой.

- А у тебя на сайте более откровенные фото. Но я для себя все увидел, мне нравится твой аристократический образ, - пишет Сергей и просит еще одно фото 25-летней чаровницы Аглаи, то есть меня.

Куча бабла в подарок

- Ищу любовницу, но надо, чтобы многое сошлось, - говорит мне 38-летний Алекс. Перед этим я его спросила, что ему нужно: любовница, содержанка или красивая кукла.

Большинство тех, с кем у нас завязалась переписка, ищут длительные отношения. Все женатые, поэтому о встречах на пару часиков просят в отеле недалеко от работы и в дневное время. Не более двух раз в неделю. Взамен - «подарок» - материальное содержание. Алекс предлагает мне 100 - 150 тысяч рублей (1000 евро), а Сергей - 200 (2000 евро).

ФОТО: kp.ru

При этом ни один не высказался против того, чтобы у меня параллельно были еще «папики».

- Ты свободная девушка. Делай что хочешь. Главное, чтобы в назначенное время ты была у меня.

Две большие разницы

Чем же отличается содержанка от любовницы? Лишь тем, что первые получают материальную помощь, а вторые - альтернатива жене?

Пикантные истории содержанок и эскортниц постоянно волнуют умы. Реальные приключения Насти Рыбки в компании бизнесменов и эротические грехи героинь сериала «Содержанки», все тот же арест моделей в Дубае после ню-фотосессии... Когда смотришь на красивую жизнь с картинок в Инстаграме, закрадывается мысль, что почти любая молоденькая девушка может заполучить бунгало на Бали, кабриолет в Дубае и шопинг в Милане. Нужно просто знать, как и где искать спонсора. Ну и иметь «низкий уровень социально ответственности».

- Ищи в дорогих ресторанах, в лобби и барах при отелях, - советует мне модель Олеся Малибу.

Красивая креветка