ВОДА ПО УТРАМ ОПАСНА ⟩ Названы продукты, которые опасны для употребления натощак

Так, привычка пить воду по утрам может привести к раку. Это эксперты объясняют температурой. Помимо прочего, людям с заболеваниями желудка или сердечно-сосудистой системы не стоит пить натощак холодную воду. А если вы пьете воду с температурой выше 65 градусов, то готовьтесь к тому, что у вас будет повреждена слизистая. А частые ожоги могут спровоцировать появление аномальных клеток, которые могут стать злокачественными.

Кофе, популярный утренний напиток, стимулирует повышенное производство кислоты в желудке и раздражает слизистую. Это может вызвать тошноту и изжогу. Так, у людей с синдромом раздраженного кишечника кофе вызовет рези в области брюшной полости, вздутие живота, а также расстройство пищеварения и повышенное газообразование.

Натощак также не стоит есть мясо и прочие животные белки, потому что организм тратит на их переваривание много энергии. А мучные и хлебобулочные изделия могут стать, по словам диетологов, «прямой дорогой к ожирению». Так как эти продукты могут вызвать резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина.

Кроме того, на голодный желудок нельзя пить соки, которые являются выжимкой, лишенной клетчатки. Это может сильно ударить по поджелудочной железе. При этом оголодавший организм будет воспринимать напиток за еду и начнет продуцировать значительное количество инсулина.

Также натощак могут быть опасны кислые фрукты и ягоды, так как в них содержатся многочисленные кислоты. Они, попав в пустой желудок, вызывают изжогу и приводят к аллергии, язве или гастрит. При этом, по словам диетологов, вред найдется практически во всех овощах, если их есть на голодный желудок.

А кисломолочные продукты на голодный желудок могут оказаться бесполезными. Дело в том, что в человеческом желудке утром после сна содержится высокая концентрация соляной кислоты. Кислая среда сама по себе убивает все полезные лактобифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах.



