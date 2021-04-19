Видео с закрытых похорон принца Филиппа появилось в Сети

17 апреля в Виндзорском замке на территории часовни Святого Георгия прошли закрытые похороны принца Филиппа. Напомним, принц скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летнего юбилея два месяца.

В церемонии прощания с супругом королевы Елизаветы II приняли участие лишь члены королевской семьи, всего около 30 человек.

Исключение было сделано лишь для графини Маунтбеттен Бирманской Пенелопы Ромси, с которой Филипп было близко дружен. Накануне утром гроб с телом принца был доставлен в сопровождении гвардейцев ее Величества к часовне Святого Георгия на катафалке, спроектированном самим Филиппом на основе военной модификации джипа Land Rover.

Кадры с церемонии в прямом эфире были показаны телеканалом BBC.

Впервые представшая на публике после смерти мужа королева Елизавета II сидела в окружении детей, внуков и правнуков. Как передает BBC, герцог Кембриджский и герцог Сассекский сидели в часовне напротив друг друга. При этом к Уильяму присоединились члены его семьи, в том время как Гарри в отсутствии беременной супруги Меган Маркл, которая не смогла выехать из США, находился в одиночестве.

Тем не менее, по данным СМИ, часовню братья, в отношениях которых наметился раскол после скандального интервью Гарри и Маркл Опре Уинфри, покинули вместе.

Ныншнее место погребения принца Филиппа – временное. Последнее пристанище тело принца найдет после ухода из жизни Елизаветы II, с которой он прожил в браке 73 года. Оба будут похоронены в другой части часовни, где покоятся отец, мать и младшая сестра королевы.



