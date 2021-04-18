Путешественница Керту Юккум заинтриговала снимком с нудистского пляжа

«Сегодня в меню репортаж с нудистского пляжа или с гей-пляжа Барселоны», - подписала фото красавица, передает Elu24.

По словам Юккум, сейчас в столице Испании 16 градусов тепла. «Я не ожидала, что при 16 градусах пляж уже будет заполнен горячими испанцами», - сказала Керту.

Однако не все на пляже были голыми. Также журналистка сообщает, что быть обнаженной можно только на специальном пляже для геев.

Новоиспеченная нудистка призналась, что посещает пляж максимум раз в лето. «Почему же этот день не провести на пляже для геев», - заявила девушка.