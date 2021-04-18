Почему зеленка распространена только в бывшем СССР?

Для этого он взял каменноугольную смолу и начал над ней экспериментировать — проводил возгонку и дистилляцию, травил щелочью и капал кислотой, в общем, делал все, приходило в голову, пишет Mixnews.lv.

В один из моментов удалось получить мощный краситель лилового цвета, который позднее назвали мовеином. Краситель оказался стойким — прачка так и не смогла отстирать рубашку парня. Зато отец быстро сообразил, что отпрыск опытами гарантировал себе безбедную жизнь. Вскоре экспериментатор создал красители и других цветов.

Пока Уильям Перкин создавал новые красители и окрашивал (с немалыми для себя барышами) различные ткани, специалисты в области медицины начали для удобства наблюдения окрашивать микроорганизмы. За ними стало удобнее наблюдать, а еще ученые обнаружили, что эти красители очень быстро убивают микробы.

Вскоре спиртовой раствор бриллиантового зеленого красителя (на самом деле «блестящий зеленый» — мы сейчас все жертвы неверного перевода) стал одним из средств обеззараживания.

Почему практически нигде, кроме территорий бывшего СССР, зелёнку не используют?

Практически каждый житель бывшего Советского Союза сталкивался с применением зеленки — ей смазывают пупок новорожденного, а также отметины при ветрянке. Действует зеленка вполне эффективно (иначе бы ее попросту никто не применял), но пятна после ее использования остаются довольно долго, что смотрится не очень эстетично. Но самым удивительным оказывается тот факт, что нигде кроме стран СНГ сейчас зеленка простыми людьми не применяется, хотя кое-где ее можно обнаружить в аптеках.

Причин, по которым бриллиантовый зеленый не нашел широкого применения в наши дни на Западе несколько, установить же главную сейчас не представляется возможным.

Самым очевидным фактором, пожалуй, является эстетика. После применения зеленки остаются знаменитые пятна, которые сложно оттереть. В то же время в европейских странах есть не имеющая цвета жидкость Кастеллани, которая действует аналогично зеленке, еще используют меркурохром или смесь сахара с бетадином (соединение йода) — они тоже не оставляют заметных пятен, обладая при этом нужным эффектом.

Второй причиной является недостаточная изученность механизма действия зеленки. До сих пор неизвестно как конкретно действует зеленка, и есть предположения о ее канцерогенности и токсичности. А в европейских странах общепринятой является доктрина доказательной медицины. Но исследовать механизм действия столь старого препарата не возьмется ни одна фармацевтическая компания. Это банально невыгодно.

Ну и третьей причиной, почему зеленка не используется на Западе, является то, что действующим веществом является спирт, который сильно сушит кожу. Наряду с положительным эффектом очевиден и относительно нежелательный побочный эффект. Сейчас имеются вещества, которые превосходят зеленку по эффективности и при этом не оказывают негативного воздействия на кожу.