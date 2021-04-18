Победитель эстонской «Битвы экстрасенсов» уже известен? В Сеть утекли кадры с финальных съемок

Вышла только половина эпизодов эстонской «Битвы экстрасенсов», однако последнюю серию досняли уже сегодня. Но в Сеть утекли фотографии со съемок, на которых видно, кто стал победителем?

Мать участницы Мерили Тиммер Кристи Тиммер опубликовала фото того, как ее дочь, у которой сегодня день рождения, возвращается с финальных съемок.

Мерили приехала домой со своим учителем, магом Гейди. У них в руках были букеты роз и шампанское. Кажется, им есть, что отмечать!

«Победитель будет выбран путем телефонного голосования!» - написала Тиммер. «А цветы и шампанское Мерили подарили на день рождения!» - пресекла все слухи мать.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami loost

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami loost

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami loost