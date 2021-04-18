Проблемы удаленки: каждый третий сотрудник жалуется на проблемы со здоровьем в домашнем офисе
Согласно новому исследованию, плохие условия труда мешают многим немцам работать из дома с точки зрения здоровья.
Согласно новому исследованию, плохие условия труда мешают многим немцам работать из дома с точки зрения здоровья.
Кризис коронавируса дал домашний офис огромный толчок. Но у бума есть и обратные стороны. Согласно недавнему опросу, каждый третий пользователь домашнего офиса жалуется на проблемы со здоровьем из-за неэргономичного рабочего места, сообщает Medikforum.ru.
Опрос исследовательского института Forsa, заказанного штутгартской испытательной компанией Dekra, теперь также показывает недостатки домашнего офиса. 36% опрошенных надомников заявили, что испытывают напряжение, боли в спине или головные боли. Причина - «плохое, неэргономичное рабочее место».
Женщины подвержены заболеванию чаще, чем мужчины. Около 34% опрошенных в исследовании Forsa также жаловались на отсутствие или ненадлежащее рабочее оборудование, такое как слишком маленький экран или нестабильный доступ в Интернет. Согласно опросу, 32% опрошенных обнаружили, что они работали дольше или временами, которые были для них нетипичными, например, вечером или в выходные.
«Домашний офис никуда не денется», - подчеркнул руководитель BSI Шенбом. Большинство компаний (58%) хотят сохранить или даже расширить спектр услуг домашнего офиса на текущем уровне даже после пандемии.
Только каждая шестая компания планирует отказаться от предложения домашнего офиса после пандемии. Вот почему бюджеты на ИТ-безопасность и процессы в компании должны быть скорректированы, чтобы гарантировать соответствующий уровень безопасности.