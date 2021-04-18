Проблемы удаленки: каждый третий сотрудник жалуется на проблемы со здоровьем в домашнем офисе

Кризис коронавируса дал домашний офис огромный толчок. Но у бума есть и обратные стороны. Согласно недавнему опросу, каждый третий пользователь домашнего офиса жалуется на проблемы со здоровьем из-за неэргономичного рабочего места, сообщает Medikforum.ru.

Опрос исследовательского института Forsa, заказанного штутгартской испытательной компанией Dekra, теперь также показывает недостатки домашнего офиса. 36% опрошенных надомников заявили, что испытывают напряжение, боли в спине или головные боли. Причина - «плохое, неэргономичное рабочее место».

Женщины подвержены заболеванию чаще, чем мужчины. Около 34% опрошенных в исследовании Forsa также жаловались на отсутствие или ненадлежащее рабочее оборудование, такое как слишком маленький экран или нестабильный доступ в Интернет. Согласно опросу, 32% опрошенных обнаружили, что они работали дольше или временами, которые были для них нетипичными, например, вечером или в выходные.

«Домашний офис никуда не денется», - подчеркнул руководитель BSI Шенбом. Большинство компаний (58%) хотят сохранить или даже расширить спектр услуг домашнего офиса на текущем уровне даже после пандемии.