Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак

Более того, неадекватный ухажер светской дивы успел засветиться на федеральном канале. Этот незнакомец уверяет, что он является Константином Богомоловым. Именно поэтому он так рьяно подходит к звезде и пытается прикоснуться к ней.

Подобное поведение мужчины напугало Ксению и побудило ее супруга предпринять меры. Между кавалерами телеведущей произошла словесная потасовка, позже режиссер яростно набросился на непрошенного гостя и на глазах у публики начал прессовать его. «Любовник Собчак» еле держался на ногах, выслушивая вспылившего Богомолова.

Но и это не спасло ситуацию: незнакомец продолжил выслеживать артистку. Представители телеведущей заявляют, что Ксения планирует обратиться в правоохранительные органы. Константин же добавил, что незнакомец позволил себе приобнять Собчак и дотронуться до звездной пятой точки, пишет Dni.ru.

«Всегда смогу постоять за свою женщину. Он какой-то сумасшедший. Если надо будет, то грудью встанут на защиту Ксении», – резюмировал кинодеятель.