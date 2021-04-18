Раскрыт секрет цепочки Бейонсе с надписью «площадь» на русском языке

В комментариях под постом начался целый «джихад», сравнимый с русскоязычным спамом под постами Леди Гаги, когда ходили слухи, что она увела Брэдли Купера у Ирины Шейк, пишет Super.ru.

Но на этот раз к русским, вопрошающим, что такое «площадь» и не является ли это каким-то масонским знаком или зашифрованным посланием инопланетянам, присоединились и западные пользователи, которые также ничего не понимают.