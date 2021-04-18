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Юный нарвитянин создал виртуальный макет Старой Нарвы в игре «Майнкрафт»
ВАУ!

Виртуальный макет Старой Нарвы ФОТО: Скриншот с видео

Юный нарвитянин Артем Щуркин построил виртуальный макет Старой Нарвы в популярной компьютерной игре, а вдохновила его работа Фёдора Шанцына.

Строительством макета старой Нарвы в популярной среди молодежи компьютерной игре «Майнкрафт» Артем Щуркин занимается более двух лет. Он уделяет пристальное внимание деталям: изучает интернет-версии знаменитого макета Фёдора Шанцына, а также фотографии и карты, пишет Rus.err.ee.

«Это произошло как-то неожиданно. Я наткнулся на 3D версию макета от Hades Geodeesia и понял, что тоже могу теперь это построить в »Майнкрафт«, чтобы вместе играть с друзьями. А потом, когда поразмыслил, понял, что можно сделать отдельный сервер, где будет размещен старый город», - рассказал ученик 8-го класса Нарвской Православной гимназии Артем Щуркин.

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