Призыв к вакцинации в Латвии: с переводом рекламы на русский, похоже, что-то пошло не так

Реклама с переводом обращения Горкша была замечена очевидцем в автобусе Rīgas satiksme. Оригинальный призыв Горкша переводится как «Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке», пишет RUS.TVNET.lv.

Официальный же перевод на русский язык вышел несколько... противоречивым. Фраза «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой» наводит на мысль о возможном летальном исходе после вакцинации.

Оригинальный вариант:

Перевод:

ФОТО: Фото очевидца

В Бюро вакцинации Латвии пока затруднились ответить, какой из вариантов рекламы верен, пообещав уточнить у авторов.