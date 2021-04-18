Помощь Кремля? На Тоомпеа разгуливает сержант с кобурой и лопатой

На спине у «военного» черным маркером написано «NETS». На вопрос полиции, что тут делает мужчина, он ответил: «Выражаю свое мнение!» Однако полицию смутила его форма: на поясе у мужчины была как кобура, так и лопата. «Я мог бы еще что-то взять, но не поместилось, нужен еще один ремень», - сказал мужчина.