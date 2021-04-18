Помощь Кремля? На Тоомпеа разгуливает сержант с кобурой и лопатой
В таллинской группе в Facebook опубликовано видео, над которым многие посмеялись. И так, по Тоомпеа разгуливает сержант в форме, который сразу привлек внимание полиции.
В таллинской группе в Facebook опубликовано видео, над которым многие посмеялись. И так, по Тоомпеа разгуливает сержант в форме, который сразу привлек внимание полиции.
Автор поста Але Кс пишет, что Кремль направил в Эстонию для защиты граждан вспомогательную силу.
На спине у «военного» черным маркером написано «NETS». На вопрос полиции, что тут делает мужчина, он ответил: «Выражаю свое мнение!» Однако полицию смутила его форма: на поясе у мужчины была как кобура, так и лопата. «Я мог бы еще что-то взять, но не поместилось, нужен еще один ремень», - сказал мужчина.
NETS — это сокращение о законе предотвращения заразных болезней и его контроле, против которого протестуют практически ежедневно.