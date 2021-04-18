Подруга Юрия Антонова рассказала о его мучительных болях

По ее словам, полтора года назад артист неудачно подвернул ногу и врачи нашли у него разрыв мениска. Антонов долго тянул с операцией, пытаясь обойтись обезболивающими уколами, однако и хирургическое вмешательство не принесло облегчения. «Неудачно была сделана операция с коленом, поэтому такое длительное восстановление. Она у него, по-моему, неудачно срослась», — заявила Лель, пишет Lenta.ru.