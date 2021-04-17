Самбурская показала, как актрисы используют скотч при съемке эротических сцен

Актриса Настасья Самбурская рассказала, как скотч помогает снимать сексуальные сцены в кино и в сериалах. 34-летняя звезда предложила поклонникам задавать ей любые вопросы, на которые она обязательно ответит. Подписчики незамедлительно поинтересовались: может ли возникать химия между артистами при работе над эротическими эпизодами?

В ответ Настасья неожиданно призналась, что в эти моменты партнерам на съемочной площадке совсем не до флирта. На них смотрит толпа, состоящая из режиссера, оператора, осветителей и прочего обслуживающего персонала.

«Ну какая там химия! Я вечно облепливаюсь скотчем, и группа из 40 человек смотрит. Честно, не до этого. Хочется только одного: чтобы побыстрее это все закончилось», – призналась артистка.

В доказательство Самбурская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с обмотанной клейкой лентой грудью. Во время съемки постельных сцен скотч помогает актрисам маскировать интимные места – с его помощью они сооружают на теле что-то вроде бикини. Под правильным углом съемки зрители даже не догадываются, что на самом деле героиня в кадре не обнажена.

ФОТО: Instagram

Разумеется, фанаты не упустили случая спросить, как возлюбленный актрисы относится к ее съемкам в любовных сценах с другими мужчинами.

«У меня нет мужа. И в будущем ради мужа отказываться от поцелуев в кадре не собираюсь. Потерпит. Это часть профессии, не ради удовольствия», – сурово заявила Самбурская.

Судя по всему, избраннику звезды действительно придется смириться с ее съемками в объятиях других мужчин – ведь эта работа приносит Настасье хорошие гонорары. Несколько лет назад звезда сериала «Универ» купила двухэтажную квартиру в Москве. Настасья решила сделать в апартаментах дизайнерский ремонт, и эта инициатива стоила ей немалых средств. В Инстаграме актриса призналась, что работы в ее квартире практически завершены. И что для нее это что-то вроде «праздника со слезами на глазах», ведь ремонт длился целых три года, и она потратила не него много денег, сил и нервов.

«У меня нет слов. Остались последние штрихи. Сколько здесь похоронено денег. Сколько же ублюдков наварилось на этой квартире, Боже мой! Я просто смотрю, и я так счастлива», – эмоционально сообщила Самбурская.

Актриса в сторис показала дизайн своей квартиры, продемонстрировав роскошную лестницу, ведущую на второй этаж и интерьер гостиной, выполненной в серебристо-белых тонах.



