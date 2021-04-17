Джонни Депп предоставил суду новые доказательства лжи Эмбер Херд о ее избиении

Тогда Депп потерял не только доверие некоторых фанатов, но и роль в новых «Фантастических тварях», где его место занял Мадс Миккельсен. Совсем скоро парочке предстоит встретиться в новом суде — уже по делу о физическом и психологическом насилии со стороны артиста в адрес бывшей. Накануне фанатов Деппа удивило доброе расположение духа звезды «Пиратов Карибского моря» и других культовых фильмов: он улыбался, позировал камерам и в целом выглядел очень свежо, пишет Super.ru.

Судя по всему, мы знаем, что так обрадовало старика Джонни. По информации Daily Mail, обвиняемый в избиении экс-супруги Депп предоставил суду новые сенсационные материалы — видео и свидетельские показания, которые должны, по мнению адвокатов актера, уличить во лжи его «жертву». Так, на видео с камер на амуниции полицейских, которые уже попали в Сеть, виден дом Деппа и Херд, где они проживали во время своих бесконечных ссор и ругани.

Как мы помним, по словам Эмбер, в гневе муж не только применял к ней физическую силу, но и переворачивал все вверх дном, а в ходе их потасовок нередко страдал интерьер. Однако на ролике все выглядит обычным и аккуратно прибранным, следов боевых действий не видно, как и перевернутой мебели. Ранее же девушка приобщала к делу фото побоев, а также разгрома, который якобы учинил в их доме Депп.

Кроме того, два ключевых свидетеля по делу — копы, которые первыми приехали на вызов по 911 в день, когда, по словам Херд, произошел злополучный конфликт — также заявили: никаких доказательств драк и насилия со стороны актера, зайдя в дом, они не увидели. Сама же Херд заявляла о порче имущества на сумму более 1,5 миллиона долларов. Полицейские готовы заявить под присягой: в доме не было вандализма и погрома, о которых говорит Эмбер, а имущество было цело.

Сам актер, как и его адвокаты, уверены: новые улики доказывают, что Эмбер лгала о событиях 2016 года, которыми завершились их долгие и абьюзивные отношения. По мнению Деппа, видеозаписи способны закрыть это дело в пользу него, а также открыть новое — в отношении самой Херд — за лжесвидетельствование и подделку доказательств.



