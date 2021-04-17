Тима Белорусских: «Скрывал дочь, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем»

Многие знали, что у 22-летнего Тимы Белорусских есть дочь, правда, официального подтверждения этому не было. То и дело в Сети появлялись фотографии девочки, находящейся рядом с музыкантом, но на вопросы о личной жизни артист никогда не отвечал. Оказывается, так было выгодно музыкальным продюсерам, которые сделали из белорусского певца знаменитость.

«У каждого беззаботного чела есть свои скелеты в шкафу. Начнем с того, что я папа. Не тот, о котором вам говорят ваши любимые рэперы, а реальный батя, у которого прекрасная дочка: ей уже, к слову, пять лет. Все время я это тщательно скрывал, ради того, чтобы придерживаться образа мальчика с разбитым сердцем. Но, кто хотел знать, знал об этом. И живет с этим давно», — заявил исполнитель хита «Мокрые кроссы».

В доказательство своих слов музыкант впервые сам показал обаятельную малышку — вот девочка завтракает за столом, а на другом ролике звонит папе с признаниями в любви.

«Пока вы пишите комментарии, мы их читаем и анализируем с моей дочей. Со своей стороны хочу сказать, что я не идеал, я обычный человек, но пишущий альбомы», — подчеркнул музыкант.

Напомним, накануне в Белоруссии прошел суд, после которого Тиму приговорили к двум годам домашнего ареста. Теперь большинство передвижений он будет обязан согласовывать с властями. Кроме того, из-за нарушений законодательства у артиста могут возникнуть проблемы с выступлениями, хотя в соцсетях музыкант утверждает, что планирует вернуться на сцену.

«В ближайшее время даты на концерты, которые мы не могли дать до моих приговоров увидят свет. Сейчас есть ясность, а значит, эти города ждет живой звук и новая программа», — заявил рэпер.



