Ксения Бородина отказалась вести «ДОМ-2» вместе с Викторией Боней

«Моя история в «ДОМе-2» закончена. На днях начались новые съемки, но, скажу вам сразу, — без меня. После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу, с которым провела 17 лет своей жизни», — сообщила на прошлой неделе Ольга Бузова в Instagram.

Занимать место на лобном по-прежнему будут Влад Кадони, Ольга Орлова и Ксения Бородина. Пригласить в компанию постоянных ведущих руководство проекта планировало еще одну звезду реалити — Викторию Боню, однако такое соседство оказалось не по душе Ксении Бородиной.

На съемках YouTube-шоу «Дада — НетНет» Виктория впервые прокомментировала негативную реакцию коллеги. «Конечно она будет против!» — не удивляется Боня. — Ксения Бородина из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Не знаю, когда я перестала ей нравится... У нее бывают такие затмения: она то не общается, то отходит и начинает общаться».

Напомним, Виктория Боня стала участницей шоу в 2006 году и этот путь в итоге привел ее к мировой славе — Боня не раз блистала на ковровых дорожках Канн, а за ее внимание боролись богатые и влиятельные мужчины.



