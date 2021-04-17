Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке и удивила фанатов

На размещенных в сети кадрах 39-летняя исполнительница позирует в белом костюме из весенне-летней коллекции 2020 года бренда Area, состоящем из пиджака и брюк. Комплект украшен золотыми цепями с различными надписями. Ее образ дополнили светлые босоножки на каблуке с открытым носом, серьги-кольца и колье, сообщает Lenta.ru .

Российские фанаты обратили внимание на подвеску со словом «площадь» на шее звезды. «Почему у нее на шее написано "площадь"?», «Площадь! Все верно! Красная! Ждем с концертом в России», «Русские, вы это видите?», «А какая площадь? Первого президента или Красная?», «Седьмой альбом Бейонсе называется "Площадь"!», — писали они.