Парень из Владивостока попал в рабство к китайской Фабрике звезд, откуда его не отпускают зрители

В начале этого года Влад Иванов, который родом из Владивостока, в своём инстаграме bogatcio написал: «2021-й, будь добрее». Но, как оказалось, увещевания в социальных сетях парня не спасли. Вскоре после публикации поста парень поехал в Китай на конкурс поиска талантов Produce Camp 2021. Что-то вроде китайской «Фабрики звёзд» — из 90 парней судьи должны выбрать 11 лучших для создания бойз-бенда. Влад планировал просто работать переводчиком, но из-за того, что участников не хватало, организаторы предложили подписать контракт россиянину. На свою голову он согласился, пишет Life.ru.

Уже скоро Влад, который взял себе псевдоним Лелуш в честь персонажа аниме Лелуша Ламперужа, понял, что ежедневные репетиции номеров и занятия вокалом совсем ему не нравятся. Но просто уйти было нельзя — в случае расторжения договора парню пришлось бы выплатить огромную неустойку, поэтому он стал надеяться, что скоро вылетит.

Но и это оказалось не под силу. С первых серий шоу у Влада появилась огромная фан-база, которая своими голосами помогала ему в каждом эпизоде проходить дальше, несмотря на то что ни петь, ни танцевать он не умеет.

У шоу запланировано десять эпизодов. К 16 апреля вышло уже восемь серий, и Лелуш всё ещё в гонке. Ему это порядком надоело — от намёков о том, что он хочет покинуть проект, он перешёл к просьбам к фанатам перестать голосовать за него. Ведущие и судьи нисколько ему не помогают. Напротив, всячески подшучивают над ним из-за его необщительности.

Соотечественники Влада уже бьют тревогу. Разве можно против воли удерживать человека? Настоящее рабство, делают вывод пользователи «Твиттера», которые вывели тег #FreeLeelush (#СвободуЛелушу) в топы соцсети.



