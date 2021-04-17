Алекса родила от фитнес-тренера, бросившего беременную невесту

С тех пор, как публика узнала о романе артистки и Вячеслава Дайчева, пару стали нещадно критиковать, ведь на момент встречи с Алексой тренер жил с танцовщицей Сашей Сивковой, и оба готовились стать родителями. Так получилось, что незадолго до появления на свет сына Вячеслав ушел к Алексе, пишет Starhit.ru.

Вчера же Дайчев стал отцом во второй раз — Алекса родила ему дочь, имя которой пока держится в секрете.

«Друзья, спасибо огромное за ваши теплые слова, пожелания. Мы стали родителями, мы счастливы. Сладость рядом, что еще нужно? Все родители меня поймут. Детки — это счастье! Это наше наследие, будущее, поэтому пусть растут здоровенькими и счастливыми на радость родителям», — вышла на связь Алекса, поблагодарив поклонников за поздравления.

К слову, 32-летняя Алекса не особо любит говорить о личной жизни. Однако иногда она все же комментирует какие-то события. Так, например, исполнительница не раз отмечала, что не разрушала отношения Дайчева и Сивковой. «Я никого не уводила. Не буду оправдываться. Как все было на самом деле — знаю только я и мои близкие!» — объясняла артистка.



