Телеведущий предсказал катастрофический конец брака принца Гарри и Меган Маркл

Несмотря на историю любви Меган и Гарри, они могут столкнуться с трудностями после рождения второго ребенка, отметил Кларксон, передает Lenta.ru.

Телеведущий раскритиковал Маркл за то, что она не выполняла обязанности члена королевской семьи еще до решения покинуть ее и представляла, что «принцессы живут в сказочных замках и проводят весь день, катаясь на золотых единорогах».

«Я не буду осуждать ее за это. Людям разрешено увольняться с работы, которая им не нравится. История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего, но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца», — сказал Кларксон.

Телеведущий предположил, что через пять лет жена принца Гарри будет позировать фотографам «одна за пределами Тадж-Махала или сидя на задней части яхты плейбоя в Средиземном море».

Ранее, 8 марта, телеканал CBS показал первое интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри после переезда в США. Королевская чета заявила, что семья высказывала опасения по поводу цвета кожи будущего ребенка принца и бывшей актрисы, а Меган призналась, что думала о самоубийстве из-за травли в прессе.

Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.



