Самые яркие участницы «Мисс Мира» за 70 лет

Но тогда за звание самой красивой соревновались просто девушки в купальниках — мероприятие было организовано придуманное Эриком Морли, ветераном войны и работником сфера развлечений, для рекламы нового на тот момент продукта, купальников-бикини. «Мисс Мира» его назвала пресса. Первой победительницей конкурса стала девушка из Швеции Кики Хааконсон, пишет портал Gazeta.ru .

Мероприятие оказалось таким популярным, что Морли решил проводить его ежегодно — и зарегистрировал права на «Мисс Мира». Конкурс в купальниках перерос в полномасштабное шоу — к нему добавились выходы в вечерних нарядах, а после — и интеллектуальный конкурс. В 1978 году Эрик Морли отошел отдел и передал права на руководство конкурсом своей жене. Он умер в 2000 году, а его супруга Джулия Морли, которой сейчас 81 год, по-прежнему руководит «Мисс Мира». За годы существования конкурса корону победительницы однажды получила и россиянка. Королевой красоты в 2008 году стала модель родом из Нижневартовска Ксения Сухинова.