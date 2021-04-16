Прямиком из ада: ТОП-5 самых порочных знаков Зодиака

Астрологи составили ТОП-5 знаков Зодиака среди женщин, которых демоны встретят в аду как своих.

Овен

Агрессивные, властные, вспыльчивые Овны часто становятся зачинщиками ссор и драк. Чрезмерная эмоциональность этого знака зодиака в женском обличье может стать причиной череды скандалов. При этом женщины Овны обладают невероятной притягательностью и повышенным либидо. Эти дамы любят секс и готовы воплощать в нем любые свои извращенные желания.

Близнецы

Непостоянство Близнецов зачастую перерастает в их двуличие и лицемерие. Они могут нещадно врать и обманывать, причем не всегда со злым умыслом. Однако если у женщин-Близнецов есть какая-то цель, они легко обведут вас вокруг пальца, а то и столкнут с кем-нибудь лбами. Представительницы этого знака обожают интриги и манипулирование слабостями других.

Стрелец

Азартный знак зодиака, который может отдать последнюю рубаху в казино, если ему не повезет туда попасть. Женщины-Стрельцы легко увлекаются разными мужчинами и могут вести довольно свободную интимную жизнь, постоянно экспериментируя и гонясь за жаждой новых впечатлений.

Скорпион

Этот знак зодиака обладает просто ужасным характером. Скорпионы готовы пойти на все, чтобы добиться своих целей — вранье, подлог, интриги, открытые издевательства над слабыми. При этом женщины-Скорпионы одни из самых сексуальных знаков зодиака, которые могут переспать с кем угодно, если им этого захочется. В сексе представительницы этого знака никак себя не ограничивают, легко могут встречаться и с несколькими избранниками сразу.

Лев

Чрезмерный эгоизм и самоуверенность могут толкнуть Львов на откровенную грубость и агрессию по отношению к другим. Женщины-Львы не терпят никаких соперниц и морально давят конкуренток в зародыше. При этом, представительницы этого знака зодиака имеют по-настоящему огненный и животный темперамент и являются буквально магнитом для всех мужчин.



