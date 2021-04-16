Эта новость прозвучала как гром с ясного неба. Эстонские СМИ много раз писали и говорили об Ирени, чаще всего это были статьи и телепередачи, в которых организатор конкурсов красоты была отрицательным персонажем. Выступали и женщины, принимавшие участие в конкурсах красоты, рассказывали о том, как Ирени вынуждала их платить деньги за участие... и исчезала.