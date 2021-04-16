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Организатор популярных конкурсов красоты в Эстонии Ирени Эрби арестована
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Ирени Эрби
Сегодня в своем Facebook директор танцевальной и модельной школы Sixtina Тийна Яантсон сообщила, что Ирени Эрби, организатор конкурсов красоты в Эстонии, арестована и отправлена в Таллиннскую тюрьму, пишет Elu24.
Сегодня в своем Facebook директор танцевальной и модельной школы Sixtina Тийна Яантсон сообщила, что Ирени Эрби, организатор конкурсов красоты в Эстонии, арестована и отправлена в Таллиннскую тюрьму.