Жареная картошка: как выбирать, как нарезать и с чем соединять

Несмотря на сотни приемов и способов жарки, есть несколько золотых правил, которые нужно учитывать, если вы хотите получить вкусную, прожаренную, с золотой корочкой картошку.

Эти законы нам перечислил Антон Рубцов, шеф костромского ресторана «Гроза», уважающий традиции, но адаптирующий их под современные реалии. Спойлер: найдите хорошую сковородку, чугунную или тефлоновую с двойным дном, — тогда каждое из этих правил станет легковыполнимым.

Выбирайте картошку, подходящую для жарки