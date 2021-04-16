Тима Белорусских признался в суде, что употребляет наркотики с 16 лет

По словам музыканта, вместе с другом они собирались приобрести кокаин, однако вместо этого вещества на месте закладки обнаружили амфетамин. После этого приятели отправились в клуб за гашишем, где у входа их и поджидали оперативники. Исполнитель заметил, что начал употреблять наркотики ещё подростком, до того, как стал известен.

На заседание суда Белорусских прибыл в хорошем настроении, а журналистам перед входом заявил, что у него "всё супер". Однако музыканту грозит до пяти лет лишения свободы.

Позже в Instagram stories артист поблагодарил поклонников за поддержку и тёплые слова, а недоброжелателям пожелал "здоровья и счастья". Он отметил, что комментарии по ситуации даст позже.

Напомним, о задержании певца СМИ сообщили в конце января. Изначально появилась информация о том, что в квартире исполнителя нашли два килограмма гашиша. Также отмечалось, что подростковый кумир находится под домашним арестом. Позже сам Тима Белорусских опроверг эту информацию, однако его пиар-агент подтвердила, что новости — правда. В этот же день появилась фотография певца из милиции, также правоохранители уточнили информацию о самом задержании.



