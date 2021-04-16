Лариса Гузеева обкололась в эфире Первого канала
Телеведущая удивила своей выходкой на программе «Давай поженимся!»
Телеведущая удивила своей выходкой на программе «Давай поженимся!»
61-летняя бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева уже не раз удивляла телезрителей своими выходками. Ни для кого не секрет, что артистка остра на язык, а за 13 лет существования программы повидала самых разных участников.
На этот раз невестой на шоу стала 28-летняя владелица тату-салона Анна, которая предложила своему потенциальному жениху сделать татуировку. Мужчина согласился, а Лариса Гузеева оказалась весьма заинтересована процессом. Внезапно она решила прямо в эфире программы сделать и себе татуировку.
И зрители, и коллеги ведущей были удивлены таким решением ведущей. Особенно поражена была сваха Роза Сябитова, которая призналась, что Гузеева не перестает ее удивлять.
«Птичку, что ли, хочешь набить? Ты серьезно решила? Это же больно, знаешь, как больно! Это без анестезии делается! Ты меня удивляешь постоянно!» - высказалась Сябитова.
В итоге Лариса Гузеева сделала себе на руке маленькую татуировку с инициалами своего сына, у которого как раз был день рождения. Теперь на руке Гузеевой появились буквы «Л» и «Г», а посередине — маленькое красное сердце. Телеведущая осталась совершенно довольна результатом.