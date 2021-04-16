Лариса Гузеева обкололась в эфире Первого канала

61-летняя бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева уже не раз удивляла телезрителей своими выходками. Ни для кого не секрет, что артистка остра на язык, а за 13 лет существования программы повидала самых разных участников.

На этот раз невестой на шоу стала 28-летняя владелица тату-салона Анна, которая предложила своему потенциальному жениху сделать татуировку. Мужчина согласился, а Лариса Гузеева оказалась весьма заинтересована процессом. Внезапно она решила прямо в эфире программы сделать и себе татуировку.

«А вы мне можете во время рекламы сделать? У вас все разовое, инструменты? А есть запасные иголки? Я решила сделать. Смотреть – это не мой почерк», - заявила Лариса Гузеева и смело отправилась к мастеру.

И зрители, и коллеги ведущей были удивлены таким решением ведущей. Особенно поражена была сваха Роза Сябитова, которая призналась, что Гузеева не перестает ее удивлять.

Лариса Гузеева сделала первую татуировку. Фото: кадр из программы

«Птичку, что ли, хочешь набить? Ты серьезно решила? Это же больно, знаешь, как больно! Это без анестезии делается! Ты меня удивляешь постоянно!» - высказалась Сябитова.

В итоге Лариса Гузеева сделала себе на руке маленькую татуировку с инициалами своего сына, у которого как раз был день рождения. Теперь на руке Гузеевой появились буквы «Л» и «Г», а посередине — маленькое красное сердце. Телеведущая осталась совершенно довольна результатом.



