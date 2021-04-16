Михаил Ефремов впервые за полгода увиделся с женой в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП в пьяном виде в центре Москвы, впервые за полгода увиделся с женой Софьей Кругликовой. С момента этапирования в колонию под Белгородом родственники не могли навестить артиста из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В феврале Ефремова ненадолго привозили в Москву для участия в следственных действиях, содержали в СИЗО. Но и тогда супруга не успела встретиться с актером — очень скоро его снова отправили в колонию.

Только недавно в исправительном учреждении были снова разрешены свидания, и Кругликова смогла приехать к Ефремову. До этого момента связь с родственниками и друзьями артист поддерживал посредством писем и по телефону. В частности, переписку с ним вел друг и коллега Иван Охлобыстин. Позже, по словам адвоката Петра Хархорина, актера посетят его юристы-представители.

«Будем подписывать и затем подавать кассационную жалобу… Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях», — цитирует Хархорина Starhit.ru.

Михаил Ефремов трудится в швейном цеху. Прежде ему предлагали возглавить клуб в колонии, но он отказался. Сотрудники ИК-4 и другие заключенные зовут актера дядей Мишей, относятся к нему почтительно, не обижают.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль сильно выпившего артиста пересек встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Актер был приговорен к восьми годам лишения свободы, но адвокаты добились сокращения срока на полгода.

Как пишет ФАН, прежде Михаила Ефремова подозревали в неверности жене — ходили слухи, что у него была связь с актрисой Дарьей Белоусовой. Артистка собирается отсудить более 300 тысяч рублей у хозяйки квартиры, из которой ее выселили после скандального ДТП.



